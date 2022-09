So fing alles an: 1972 krempelten Heinz Pfotenhauer (links) vom Heimat- und Verkehrsverein und Ankums Bürgermeister Heinz Wittmann die Hosenbeine hoch für das Wassertretbecken am Trimm-Dich-Pfad. Archivfoto: Georg Geers up-down up-down Frühschoppen am 3. Oktober 2022 Seit 50 Jahre gibt es in Ankum einen Trimm-Dich-Pfad Von Martin Schmitz | 30.09.2022, 09:21 Uhr

Vor 50 Jahren wurde in der Bauernschaft Tütingen in Ankum ein Trimm-Dich-Pfad geschaffen. Zum Jubiläums laden Heimatverein und Gemeinde am Montag, 3. Oktober 2022, ab 11 Uhr zu einem Frühschoppen am Eingang des Pfades.