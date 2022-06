Die Vorbereitungen für das große Jubiläum sind in vollem Gange: Ein Festausschuss FOTO: Miriam Heidemann Alles begann mit einer Schnapsidee So feiert der FC Talge sein 50-jähriges Bestehen Von Miriam Heidemann | 22.06.2022, 11:36 Uhr

Der Fußballclub Talge von 1972 blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Die Feierlichkeiten starten am Samstag, 25. Juni 2022 mit einer Sportwerbewoche. Am Sonntag, 3. Juli, wird das Jubiläum bei einem Festakt gebührend gewürdigt.