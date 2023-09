Das St. Josef-Stift in Bersenbrück wurde bereits im Jahre 1907 gegründet, nachdem der damalige Kirchenvorstand schon im Jahre 1905 den Beschluss gefasst hatte, in der Gemeinde eine Station für ambulante Krankenpflege einzurichten. Ein Jahr später wurde diese Station eröffnet und von Anfang an durch Ordensschwestern aus Thuine betreut.

An der Gründung des St. Josef-Stiftes war übrigens maßgeblich beteiligt, der Bersenbrücker „Kegelclub Gemütlichkeit von 1882“. Man gründete mit Pastor Strickmann als Vorsitzendem ein „Comite zum Bau eines Krankenhauses“ und stellte überall Sammelhäuschen auf.

An der Stelle des im vergangenen Jahr abgebrochenen Gebäudes des St. Josef-Stiftes an der Hasestraße stand die 1856 erbaute Heckersche Villa, das Geburtshaus des Malers Franz Hecker, diese erwarb 1897 die Familie Husmann. Im Februar 1906 kaufte der Kirchenvorstand das Haus, um eine Schwesternniederlassung für ambulante Krankenpflege einzurichten. Im November 1906 erfolgte nach längeren Verhandlungen die staatliche Genehmigung zur Niederlassung.

Anfangs nannte man das Krankenhaus „Viktoria-Stift“, vermutlich nach der Mutter des Kaisers. Im Frühjahr des Jahres 1907 wurde das St. Josef-Stift dann zu einem Krankenhaus umgebaut, die Thuiner Schwestern nahmen dort ihre Wohnung. In den ersten Jahren wurde das Krankenhaus durch den in Bersenbrück praktizierenden Arzt Dr. Josef Möllering mitgeprägt.

Mehr Informationen: Die Jubiläumsfeier größer als Größer als Zeichen Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Alten- und Pflegezentrums beginnen am Samstag, 30. September 2023, um 14.30 Uhr mit der Begrüßung. Im Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen. Musikalisch wird das Jubiläum von Ricky Rickermann begleitet. Nach der Heiligen Messe um 17 Uhr sorgen am Abend Getränke, Grillfleisch und Musik für einen gemütlichen Ausklang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bedingt durch die gute Annahme des Krankenhauses wurde 1924 ein erster Anbau vollzogen. Im Jahr 1951 kaufte die Kirchengemeinde das Gebäude neben dem Krankenhaus, das früher katholische Mädchenschule war. Da die Gemeinde Bersenbrück nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Bevölkerungszuwachs erfuhr, kam es bereits 1956 zur nächsten Erweiterung.

Entscheidung für das Marienhospital

Bereits im Jahr 1964 gab es die ersten Pläne für die Gründung eines Altenheimes und eines Altenwohnheimes in Bersenbrück. Auslöser war die Generalplanung des Landkreises Bersenbrück auf dem Gebiet der Krankenversorgung und der Altenbetreuung. Die Situation im mittleren Kreisgebiet wurde dahingehend geklärt, dass für den gesamten Nahbereich Bersenbrück nur noch ein Krankenhaus bestehen bleiben sollte. Man entschied sich für Ankum. Somit musste für Bersenbrück eine Alternative gefunden werden. Die Katholische Kirchengemeinde St. Vincentius als Träger entschied sich, anstelle des Krankenhauses zukünftig ein Altenheim zu betreiben.

Schließlich löste die Katholische Kirchengemeinde St. Vincentius das bisherige Krankenhaus zum 31. Dezember 1969 auf und übernahm die Trägerschaft für ein Altenheim mit Pflegestation unter Beibehaltung des Namens St. Josef-Stift.

Nachdem das Niedersächsische Sozialministerium im November 1971 die Baugenehmigung erteilt hatte, begannen bereits einen Monat später die Abbrucharbeiten an einigen Gebäuden des bisherigen Krankenhauses. Nur ein Teil des alten Krankenhauses, in dem sich bis dahin die Wöchnerinnenstation, der Operationsraum und einige Krankenzimmer befunden hatten, blieb stehen und sollte zu einem späteren Zeitpunkt umgebaut werden. Kurz darauf wurde mit dem Neubau des Gebäudes begonnen.

Die Fertigstellung des Gesamtobjektes erfolgte im Herbst 1973. Die Gesamtkosten für den Neubau des Altenheimes und den Umbau der Pflegestation nebst Einrichtung erreichten die Summe von 2,5 Millionen DM. Der Betrieb des Altenwohnheimes wurde unter der Leitung der Thuiner Ordensschwestern aufgenommen, die seit der Gründung des Konvents am 4. Dezember 1906 in Bersenbrück hier eine Schwesternstation unterhielten. Bis Anfang 2012 waren sie in der Heimleitung und Pflege tätig, dann wurde der Konvent aufgelöst.

Die Einrichtung wächst und wächst

Das St. Josef-Stift fand in den folgenden Jahren regen Zuspruch. Schon etwa vier Jahre nach der Eröffnung waren die Kapazitäten im Bereich der bis dahin mit 12 Betten ausgelegten Pflegestation erreicht. Zudem waren die an solche Einrichtungen zu stellenden Anforderungen gestiegen, sodass ein Um- bzw. Anbau erfolgen musste. Das Kuratorium des Hauses machte sich im Jahr 1977 an die Aufgabe, die Planung für den Neubau einer ordnungsgemäß eingerichteten Pflegestation zu beginnen.

Mit dieser Baumaßnahme sollte zeitgleich auch die Unterbringung der Ordensschwestern und des Pflegepersonals verbessert werden. Im August 1981 mit dem Erweiterungsbau der Pflegestation begonnen. Durch die Baumaßnahme waren 23 Pflegezimmer und einige Aufenthalts- und Werkräume geschaffen worden.

Mitte der 90er Jahre folgte der nächste Bauabschnitt. Die vorhandenen Kapazitäten konnten den wachsenden Anforderungen nicht mehr standhalten. Dem steigenden Bedarf im Bereich der Kurzzeitpflege sollte durch eine Aufstockung des Dachgeschosses begegnet werden. Eigentlicher Ursprung der Überlegungen war die dringend notwendige Sanierung des Flachdaches. Nun konnten beide Probleme gleichzeitig gelöst werden. Die Inbetriebnahme der sieben Kurzzeitpflegeplätze erfolgte am 22. Mai 1995.

Endlich Platz für einen Neubau

Seit 2008 gab es in den zuständigen Gremien Diskussionen über eine Generalsanierung des Gebäudes bzw. über einen Neubau. Eine Umsetzung der Pläne war nach Fertigstellung der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale in Woltrup im Sommer 2017 möglich. Nach Abriss der alten Gebäude im Herbst 2017 begannen die Bauarbeiten auf dem neuen Gelände neben dem bisherigen Stift an der Gehrder Straße.

Im Juli 2019 erfolgte der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner vom Alt- in den Neubau. Eingeweiht wurde die neue Einrichtung, deren Geschäftsleitung bei der Caritas-Nordkreispflege liegt, am 30. August 2019. An diesem Tag konnte auch die neue Kapelle ihrer Bestimmung übergeben werden.

Zur Abrundung der Außen- und Gartenanlagen wurde 2023 in der Nähe des Haupteinganges ein Josef-Brunnen aufgestellt.

Im Neubau ist die Pflege und Betreuung von 90 Personen möglich. In fünf Wohngemeinschaften leben bis zu 16 Bewohnerinnen und Bewohner und in der „Pflegeoase“ sieben Bewohnerinnen und Bewohner. Dieser Bereich ist speziell für schwerstpflegebedürftige Menschen konzipiert. Außerdem stehen noch einige Zimmer für eine Kurzzeitpflege zur Verfügung.

Der Abriss aller Altbauten des St. Josef-Stiftes erfolgte im Frühjahr 2022.