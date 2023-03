Mit viel Schwung ging es beim Spatenstich los: Niedersachsenpark-Geschäftsführer Uwe Schumacher (von links), Mike Otte, Christian Scholüke, Stefan Thye-Moormann, Peter Ahlmer, Ansgar Brockmann und Hartmut Eckhardt. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Am alten Standort wird es zu eng Startschuss für 3defacto-Neubau im Niedersachsenpark in Rieste Von Hans Schmutte | 14.03.2023, 16:05 Uhr

Das Unternehmen 3defacto (3DF) will seinen Standort im interkommunalen Gewerbegebiet Niedersachsenpark wechseln. Auf einem 7500 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber dem Areal der Firma Adidas an der Hannoverschen Straße in Rieste entstehen neue Büro- und Werkstattgebäude.