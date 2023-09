Alswede stellt Verkaufsautomat auf An der B214 in Gehrde gibt es jetzt regionale Produkte rund um die Uhr Von Martin Schmitz | 09.09.2023, 10:47 Uhr Bedienung per Touchscreen: Eike Alswede zeigt Gehrdes Bürgeermeisterin Elke Hölscher-Uchtmann, wie der Non Stop Shop funktioniert. Foto: Martin Schmitz up-down up-down

Regionale Lebensmittel vom Hof Alswede gibt es in Gehrde jetzt rund um die Uhr: An der Bundesstraße 214 hat Familie Alswede einen Verkaufsautomaten aufgestellt, der Produkte aus 430 Fächern an die Ausgabeklappe bringen kann.