Zum Stallsingen hatten Mitglieder der Kirchengemeinde St. Vincentius im Klosterinnenhof ein märchenhaft schönes Ambiente geschaffen. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Zeitreise in ein Wintermärchenland Stallsingen in Bersenbrück verzauberte 200 Besucher Von Reinhard Rehkamp | 18.12.2022, 07:30 Uhr

Rund 200 Besucher kamen am Freitagabend zum Stallsingen der Kirchengemeinde St. Vincentius in den Innenhof des Bersenbrücker Klosters. Jung und Alt ließen sich verzaubern auf einer Zeitreise in ein Wintermärchenland.