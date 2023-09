Manchmal müssen die Helfer sehr flexibel sein. In Alfhausen war alles vorbereitet, um einen Sattelzug bis unters Dach vollzupacken. Das meiste stand auf dem Gelände der Spedition Alf-Trans bereit, die der Königsberghilfe immer wieder beim Zwischenlagern hilft. Einen Teil der Lebensmittel sollte Fahrschullehrer Bernhard Albers just in time zum Beladen aus der Kühlung des Herstellers heranfahren.

Dann meldete sich Bruder Jeremias vom Kapuzinerorden in Münster bei Theo Große Starmann. Im Münsterland war eine Gruppe Kinder aus der Stadt Malyn bei Schitomir zur Erholung zu Gast. Das Krankenhaus der Mittelstadt brauchte dringend ein Ultraschallgerät.

Zwei Geräte hatten die Alfhausener bei ihrem Transport eingeplant. Eines wurde nach Münster umgelenkt. Mitsamt ein paar Kartons medizinischem Material reiste es im Bus mit den Kindern mit. In Malyn wurde das Gerät sofort aufgebaut und zum Einsatz gebracht.

Eines der Ultraschallgeräte wird im Krankenhaus von Malyn in Dienst genommen. Foto: Königsberghilfe

Peter Bergmann kennt sich mit solchen Geräten aus. Der Ankumer betreibt das Handelsunternehmen Flores Medizintechnik und ein Sanitätshaus. Altgeräte, die er von seinen Kunden zurücknimmt, setzt er instand für die Ukraine-Hilfe. Eines der beiden Ultraschallgeräte und zwei Desinfektionsapparate stammt diesmal aus seinem Bestand .

Jeder Kubikzentimeter Frachtraum wurde genutzt. Foto: Königsberghilfe

Vier Pflegebetten kamen hinzu. Außerdem zog Bergmann je eine Palette mit Operationsmasken und Einweghandschuhen aus seinem Lager und stellte sie zur Verfügung.

Vom Ankumer Marienhospital kamen 24 Betten samt Matratzen und Nachtschränken hinzu. Nach seiner Umwandlung in ein Gesundheitszentrum braucht sie das Krankenhaus nicht mehr. Und weil in Ankum die Geburtenstation aufgelöst wurde und nach Quakenbrück verlegt, lösten die Ankumer ihren Bestand an Babywäsche auf und stellten ihn zur Verfügung.

Theodor Große-Starmann, Bernhard Albers, Hans Stürenberg, Manfred Imdieke, Heinz Wehlage und Josef Schomaker verstauten sie auf dem Lkw. Tipps, wie man den Frachtraum optimal ausnutzt, gab es von Walter Wessling, dem Seniorchef der Alf-Trans.

Sie verabschiedeten den Transport: Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke, Hans Stürenberg, Theodor Große-Starmann, Peter Bergmann, Bürgermeisterin Agnes Droste, Bernhard Albers, Ulla Haar, Walter Wessling, Johannes Schomaker, Heinz Wehlage und Lkw-Fahrer Dimitri Stolkow (von links). Foto: Königsberghilfe

Besonders stolz seien sie drauf, dass sie 14 Tonnen Lebensmittel gesammelt hatten und auf den Weg bringen konnten. Palettenweise schoben sie Brot in den Frachtraum, Dauerwurst, sogar Energydrinks. Die Ware stammt großenteils von regionalen Herstellern, die sie zur Verfügung stellen, verrät Große Starmann. Ein Teil wird aus Spendenmitteln dazugekauft.

Die Transportkosten übernahm die Ukraine-Hilfe des Alexianerordens und der Kapuziner in Münster. Sie arbeiten mit einem ukrainischen Spediteur zusammen. Der stellt seine Lastwagen zur Verfügung, die sonst leer zurück in die Heimat fahren müssten.

Auf diese Weise rollen regelmäßig Lkw-Transporte aus Münster nach Lwiw in der Westukraine. Dort übernimmt das katholische Bistum die Verteilung der Hilfsgüter an Krankenhäuser, Altenheime und Flüchtlinge aus den umkämpften Landesteilen.

Nach dem Verladen gönnte sich Theo Große-Starmann und seine verschworenen Helfer nur eine kurze Verschnaufpause. In Münster könnte sich bald eine Gelegenheit ergeben, einen Lkw in Alfhausen vorbeizuschicken, das entscheidet sich immer sehr kurzfristig.

Dann wollen sie in Alfhausen bereit sein. Also heißt es Spenden sammeln, Förderanträge schreiben, Partner ansprechen. Und zusammenzufahren, was sie bekommen können.