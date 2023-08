Vorverkaufsstart am 16. September Nach 15 Jahren ist Schluss: Ankum feiert zum letzten Mal Oktoberfest Von Isabel Athmer | 23.08.2023, 06:12 Uhr Die Krüge hoch: Wer beim letzten Ankumer Oktoberfest dabei sein möchte, sollte sich eine Karte im Vorverkauf sichern. Symbolfoto: dpa/Matthias Balk up-down up-down

In diesem Jahr feiert Ankum sein 15. und gleichzeitig letztes Oktoberfest. Die Veranstalter gaben bekannt, die beliebte Wiesn-Party nicht weiter fortzuführen. Statt in Trauer zu verfallen, soll am 28. und 29. Oktober 2023 aber noch einmal zünftig gefeiert werden. Wir haben die wichtigsten Infos zum Event zusammengefasst.