Rappelvoll war die Ankumer Kirche bei der Infoveranstaltung, bei der die Geschäftsführung der Niels-Stensen-Kliniken das Konzept zur Umstrukturierung des Marienhospitals erläuterten. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Hohn und Buhrufe von den Kirchenbänken Aufgeheizte Stimmung bei der Infoveranstaltung zur Zukunft des Ankumer Krankenhauses Von Isabel Athmer | 04.12.2022, 15:42 Uhr

„Bleibt das Krankenhaus ein Krankenhaus?“ Diese Fragen stellen sich viele Menschen im Osnabrücker Nordkreis zur Zukunft des Marienhospitals Ankum-Bersenbrück. Und so kamen am Samstag fast 1000 Interessierte zur Infoveranstaltung in die Ankumer Kirche, wo die Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken das Konzept zur Umstrukturierung erläuterten.