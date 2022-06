In die Kreisliga zurück will TuS Badbergen (in Blau) - hier in einer Partie gegen TuS Engter (2008).

SC Quakenbrück II – SV Nortrup, Fr., 19 Uhr. Quakenbrücks Begegnung am vergangenen Wochenende ist ausgefallen. Umso ausgeruhter werden die Burgmannstädter ins Heimspiel gegen die Artland-Rivalen aus Nortrup gehen und versuchen, einen Sieg einzufahren. Der SV Nortrup verlor am vergangenen Spieltag in Vechtel (1:2) und will beim SC zurück auf die Siegerstraße.

BV Ohrtermersch – BW Merzen III, Sa. 16.30 Uhr. Im Kellerduell des Spieltags geht es für beide Mannschaften darum, ob man den Anschluss an die Nichtabstiegszone herstellt oder im Tabellenkeller Wurzeln schlägt. Alles andere als ein dreifacher Punktgewinn wäre sowohl für Ohrtermersch als auch für Merzen eine große Enttäuschung in diesem „Sechspunktespiel“. TuS Berge II – SF Vechtel, Sa., 16.30 Uhr. Berges zweite Mannschaft hat nach dem 5:1-Kantersieg gegen Schwagstorf wieder Kontakt zu den Rängen vier bis sechs aufgenommen. Im direkten Duell mit Vechtel könnten die Gastgeber in der Tabelle Plätze gutmachen und etwas fürs Selbstbewusstsein tun. Vechtel peilt den vierten Sieg in Folge an. Eintracht Neuenkirchen III – SV Grafeld, So., 11.45 Uhr. Grafeld reist als Favorit nach Neuenkirchen und benötigt im 16. Spiel den neunten Sieg, um am Führungsduo aus Badbergen und Neuenkirchen dranzubleiben. Die dritte Mannschaft der Eintracht kann Schützenhilfe leisten und dafür sorgen, dass der SV Boden auf Neuenkirchens Zweite verliert. Eintracht Neuenkirchen II – SC Bippen, So., 14 Uhr. Der SC Bippen hat zwei Partien weniger absolviert als Neuenkirchen und könnte sich mithilfe eines Auswärtserfolgs wieder in Richtung Platz drei orientieren. Die Eintracht-Reserve hat nach dem 2:1-Erfolg gegen die DJK Schlichthorst keinen Grund, einen Gang runterzuschalten; für die Gastgeber geht es um die Tabellenspitze. SG Voltlage II – TuS Bersenbrück II, So., 14 Uhr. Fünf Punkte trennen Voltlages Reserve von den Abstiegsrängen. Kein beruhigendes Polster, das die SG vor der Winterpause unbedingt noch ausbauen will. Ein Heimspiel ist dafür prädestiniert. Bersenbrück braucht Punkte, um in der oberen Tabellenhälfte zu überwintern.