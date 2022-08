Die Polizei dokumentierte in Belm mehr als 200 Verstöße in acht Stunden. Foto: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER up-down up-down Polizei zieht Bilanz Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle in Belm Von Niklas Golitschek | 31.08.2022, 12:30 Uhr

Bei einer Kontrolle mit Schwerpunkt auf Radfahrer in Belm hat die Polizei am Dienstag mehr als 200 Verstöße dokumentiert. Auch Autofahrer gerieten in den Fokus der Ordnungshüter.