Die Stammgäste von Agnes und Josef Zahlten sind sich einig: Sie fühlen sich wohl in ihrer Gaststätte Zur Eiche. Doch ein Ende des Wohlfühlgefühls ist in Sicht. Die Zahltens suchen einen neuen Pächter. Nächstes Jahr wollen die Eheleute die Kneipe schließen. „Das tut uns in der Seele weh“, sagen sie.

Seit Jahrhunderten befindet sich an der Ecke des Belmer Tie das Haus, in dem die „Eiche“ beheimatet ist. Früher gehörte es dem Markkötter Stahmeyer. Die Familie betrieb dort neben Landwirtschaft und einer Bäckerei auch einen Ausschank. So berichtet es Ulrich Brinkmann in seinen „Geschichten und Geschichtliches aus der Gemeinde Belm“.

Die Zahltens leben und arbeiten nicht seit Jahrhunderten, aber seit Jahrzehnten gegenüber der Dionysius-Kirche in Belm. Im Dezember feiern sie ihr 35-Jähriges. Dann kommen wohl auch die vielen Stammgäste, die die Zahltens teilweise seit fast 35 Jahren besuchen. „Wir haben eine sehr persönliche Beziehung zu unseren Gästen“, sagt die 63-jährige Agnes Zahlten. Wenn einer mal krank ist, wird telefoniert; wenn einer mal sein Portemonnaie vergisst, wird später bezahlt, sagt sie. Die vergangenen 35 Jahre bewertet Josef Zahlten spontan mit dem Ausspruch: „Es war anstrengend.“ 22 Jahre lang hat der 72-Jährige mit seiner Frau in der Kneipe und nebenher bei Karmann gearbeitet. Vor zehn Jahren hat er den Job beim Autozulieferer aufgegeben. Die Zeit ließ Josef Zahlten die Mühsal vergessen. Dennoch erinnert er sich daran, wie es war, den letzten Gast um 3 Uhr morgens aus der Kneipe zu schieben und zwei Stunden später aufzustehen, um pünktlich auf der Schicht zu erscheinen. Jetzt fühlen sich die Zahltens zu alt, um die Kneipe weiterführen zu können. Schon mehrere Male haben sie angekündigt, die Gaststätte zu schließen. Dabei kennt Agnes Zahlten ein Leben ohne Zapfhahn gar nicht. „Ich bin in einer Kneipe geboren“, sagt sie lachend. Ihre Mutter habe zunächst beim Vorbesitzer der „Eiche“, August Bröcker, gearbeitet, und später hat sie ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn unter die Arme gegriffen. Ihre Gäste fragen sich schon, wo sie sich in Zukunft treffen können. Viele Kneipen gibt es nicht mehr in Belm, sagt der 80-jährige Heinz Selke. Er geht seit 1948 in die Gaststätte am Tie. Als 16-Jähriger hat er bei „Bröckers August“ seinen Durst nach dem Fußballspielen gelöscht. Heute steht er immer noch zwei- bis dreimal in der Woche an der Theke und zischt ein Bier. „Das ist eine wunderbare Kneipe“, sagt er.