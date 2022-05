Ein buntes Programm mit Ausflügen, Koch-Aktionen sowie gemeinsamen Angeboten mit den Bissendorfern und Wallenhorstern, aber auch extra für Ältere bietet der Belmer Ferienspaß in diesem Jahr. FOTO: Claudia Sarrazin Anmeldung ab Freitag, 27. Mai Endlich wieder Ausflüge und Kochaktionen beim Ferienspaß in Belm Von Claudia Sarrazin | 26.05.2022, 09:05 Uhr

Im Sommer 2022 sind beim Belmer Ferienspaß wieder die beliebten Ausflüge und Kochaktionen möglich, außerdem spricht das Gleis 3 mit der Reihe „Try something new – Probiere etwas Neues“ erstmals gezielt 12- bis 18-Jährige an. Die Anmeldung startet am Freitag.