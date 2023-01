Viktor Hermeler sieht trotz erheblicher finanzieller Belastungen optimistisch in die Belmer Zukunft. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Bauen für Bildung an erster Stelle Jahresvorschau mit Bürgermeister Viktor Hermeler: Was in Belm 2023 wichtig wird Von Hendrik Steinkuhl | 29.01.2023, 16:17 Uhr

Die Schulden steigen immer weiter, doch die Gemeinde Belm will trotzdem bauen und wachsen – auch 2023. Was in diesem Jahr alles wichtig wird, hat Bürgermeister Viktor Hermeler im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.