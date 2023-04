Hochzeitspaare können sich nicht nur in der Kirche, sondern auch in Osnabrücker Hotels das Ja-Wort geben. Symbolfoto: dpa/Christin Klose up-down up-down Auch in Belm und Wallenhorst Vom Minigolfplatz zur Hochzeitslocation: Freie Trauungen in Hotels Von Laura Nowak | 22.04.2023, 12:04 Uhr

Nach der standesamtlichen Trauung wollen viele Paare noch feierlich heiraten. Das ist nicht nur in der Kirche, sondern auch als freie Trauung möglich. Die Nachfrage in Hotels in Wallenhorst, Belm und Bissendorf ist bislang ungleich verteilt.