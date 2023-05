Viessmann Foto: Uwe Zucchi up-down up-down Heizungsbauer verkauft Wärmesparte Viessmann-Deal: Ändert sich etwas für Osnabrücker Kunden? Von Nico Marsänger | 15.05.2023, 09:30 Uhr

Nach dem Verkauf der Wärmesparte des hessischen Heizungsbauers Viessmann an den amerikanischen Konkurrenten Carrier Global ist die Diskussion in ganz Deutschland groß. Ändert sich für Kunden etwas? Das sagen Sanitärinstallateure in der Region Osnabrück dazu.