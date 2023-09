Die Szenen spielten sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten wurden im Osnabrücker Stadtgebiet auf drei Fahrzeuge aufmerksam, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Baumstraße in die Bohmter Straße in Fahrtrichtung Belm abbogen. Die Polizisten entschlossen sich zu der Kontrolle des vordersten Fahrzeugs vom Typ Audi RS5.

Bevor der Streifenwagen die Verfolgung des schwarzen Coupé aufnehmen konnte, verhinderte ein Porsche „durch das Fahren von Schlangenlinien ein Vorankommen der Ordnungshüter“, wie es in einer Mitteilung heißt. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Porsche-Fahrer zu stoppen. Gegen den 21-jährigen Herforder wurde ein Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs – ein hochmotorisierter Mercedes – konnte fliehen.

Auch der Audi-Fahrer war zwischenzeitlich entwischt. Doch kurze Zeit später erreichte die Beamten ein Notruf zu einem Unfall im Bereich der Bremer Straße in Belm. Demnach hatte der Audi RS5 in der Nähe der Auffahrt zur A33 einen Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge erstreckte sich die Unfallstelle mit diversen frischen Unfallspuren über eine Distanz von mehr als 340 Metern. Die beiden Insassen waren Zeugenangaben zufolge zunächst in einen angrenzenden Garten geflüchtet und setzten die Flucht offenbar zu Fuß fort. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Der hochmotorisierte Audi wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den geflüchteten Insassen des Audi RS5 dauern noch an.