Den Gästen aus Belm und Umgebung wird ein umfangreiches Angebot präsentiert, verspricht der Verein Belmer Mühle in einer Pressemitteilung. Die Organisatorinnen des Marktes, Sigrid Gartmann und Jutta Hermeler, haben langjährige Standbetreiber gewinnen können, aber auch Stände mit vielen neuen Produkten soll es beim diesjährigen Markt geben.

Einige Stände des Herbstmarktes stimmen schon auf Weihnachten ein. Archivfoto: Thomas Wübker

Mit dabei sind Imkerprodukte, Keramikarbeiten, Schmuckkarten und selbst genähte Kinderkleidung genauso, wie Dekosteine, Modeschmuck und vorweihnachtliche Produkte. Besonders freuen sich die Organisatorinnen, dass an zwei Ständen die alte Handwerkskunst des Spinnens gezeigt wird. Die Spinnerinnen verarbeiten vor den Augen ihrer Gäste Schaf- und Alpakawolle.

Die Cafeteria des Vereins finden die Besucher im Gesellschaftsraum der Mühle. Auf dem Außengelände bietet die Interessengemeinschaft Erzgebirgspyramide wieder Kartoffelpuffer und Grillwürstchen an. Der Ausstellungsort in der Belmer Mühle an der Lindenstraße 68 und das benachbarte Sägewerk der Belmer Integrationswerkstatt ist von 10.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist wie immer frei.