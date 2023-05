Wer saß am Steuer des Unfallwagens? Die Polizei ermittelt. Foto: NWM-TV up-down up-down Polizei verdächtigt Mann Auto rammt in Belm vier geparkte Wagen – Wer saß am Steuer? Von Julia Gödde-Polley | 12.05.2023, 08:24 Uhr

Ein Auto ist am späten Donnerstagabend in Belm von der Straße abgekommen und hat mehrere Pkw gerammt. Doch wer saß am Steuer? Eine Zeugin konnte der Polizei einen Mann beschreiben.