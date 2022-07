Bereits vor einigen Wochen sagte Michael Schmoll bei einer Musical-Revue, was er an diesem Vormittag auf dem Hof Hammerlage noch einmal wiederholte: „Das Musical ist ganz genau recherchiert!“ Der Musikprofessor aus Rulle, der das Singspiel gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Robers-Schmoll komponiert hat, legt großen Wert auf Authentizität. Und wie angekündigt enthielt sein Musical keinerlei Sozialkitsch.

„Nova Vida“ handelt vom brutalen Leben brasilianischer Straßenkinder. Doch neben dem großen Elend zeigte das Stück auch den Wert von Freundschaft und Hoffnung. Die zentrale Botschaft sangen Pia Schmoll und Fynn Nowicki in ihren Rollen als Ana und Luiz: „Jeder hat Wünsche und Träume, man weiß nicht, ob sie in Erfüllung gehen. Doch wenn du kämpfst, versetzt du Bäume und kannst eine Lösung sehen.“

Ana und Luiz waren die Hauptfiguren in der knapp einstündigen Geschichte. Zu Beginn des Stücks lebt Luiz noch bei seiner Familie in den Favelas, tauscht dann aber das Leben in behüteter Armut gegen ein Leben in noch größerer Armut und Verwahrlosung auf der Straße.

Die Mitglieder der Jugendbande, der er sich anschließt, schnüffeln Klebstoff, um für Momente aus ihrem Alltag zu entfliehen. Der besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen: Betteln und Stehlen. Immer wieder verschwinden Kinder, auch das gehört zum Leben auf den Straßen brasilianischer Metropolen. Innerhalb der Bande kämpft jeder für sich, für Neuzugang Luiz ein schwer erträglicher Zustand. Ihm ist schon nicht wohl dabei, alleine zu schlafen – doch da erfährt er von Ana eine unerwartete Zuwendung: „Komm, ich mache dir ein bisschen Platz, dann passen wir bestimmt beide auf die Pappe.“

Das gemeinsame, bescheidene Glück der beiden ist nur von kurzer Dauer: Luiz stiehlt, die Polizei ist ihm auf den Fersen, doch Carla (gespielt von Maike Hawighorst) rettet ihn und nimmt ihn mit auf eine Farm, deren Bewohner sich um ehemalige Straßenkinder kümmern. Luiz hat sofort Sehnsucht nach Ana, will von der Farm fliehen, muss sich aber vorher noch von dem Chor der Ex-Straßenkinder einen musikalischen Rat anhören, der reichlich deutsch klingt: „Denk daran: Das Hemd ist näher als die Hose!“

Doch helfen die Kinder Luiz bei der Flucht, die er nutzt, um Ana von der Straße zu holen und mit ihr auf die Farm zurückzukehren. Das Schlussstück endet mit den Worten „Nova vida (neues Leben) – olé!“