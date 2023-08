Musik und Sonne umsonst und draußen Ukulelen und Blumenketten: Bilder vom Kultursommer in Belm Von Claudia Sarrazin | 20.08.2023, 14:21 Uhr Dieter Plaßmeyer und seine Band „Way out West“ traten bereits zum dritten Mal beim Kultursommer Belm in Belm auf. Foto: Claudia Sarrazin up-down up-down

Wie fast immer hatten die Belmer am Freitag Glück mit dem Wetter: Beim Kultusommer am Freitag auf dem Belmer Marktring schien wieder einmal die Sonne als die Band „Way out West“ mit ihren Ukulelen dort gastierte.