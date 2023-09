Besuch auf der Tierschau in Belm Wer hat die schönste Kuh im Landkreis Osnabrück? Von Nico Marsänger | 04.09.2023, 13:01 Uhr Aufgereiht und bereit für den Richter: Bei der Tierschau in Belm wurden insgesamt um die 150 Einzelkühe vorgeführt. Foto: Nico Marsänger up-down up-down

Kühe in allen Formen, Farben und Altersklassen wurden am Wochenende bei der Tierschau in Belm präsentiert. Hunderte Züchter aus dem Landkreis Osnabrück kämpften um die begehrten Auszeichnungen. Doch was macht eine „gute“ Kuh eigentlich aus?