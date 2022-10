Seit Jahren kämpfen lokale Akteure in Belm und Icker für eine Tempo-30-Zone auf der L109. Der Landkreis weist das zurück: Der Eingang der Grundschule liege ja nicht an der Landesstraße, sondern an der Osterstraße (auf dem Foto die nach rechts abknickende Straße).

Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down