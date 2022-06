Die Josefskirche in Belm ist zum Kolumbarium umgebaut worden. FOTO: David Ebener „Wir sind sehr stolz“ Tag der Architektur 2022: Das Belmer Kolumbarium ist dabei Von Jessica von den Benken | 21.06.2022, 16:02 Uhr

Am kommenden Sonntag, 26. Juni, ist in Niedersachsen und Bremen Tag der Architektur. Auch im Landkreis Osanbrück gibt es etwas besonderes zu sehen: Das neue Belmer Kolumbarium. Es gehört in diesem Jahr zu den 110 besonderen Objekten und Freiraumanlagen, die zugänglich sein werden.