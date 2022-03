In Belm ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. (Symbolfoto) FOTO: Imago/Panthermedia Problem größtenteils behoben Das war der Grund für den Stromausfall in Belm heute Morgen Von Stella Blümke | 16.03.2022, 11:54 Uhr

In Belm hat es am Mittwochmorgen einen Stromausfall gegeben. Das meldeten mehrere Bürger gegen 10 Uhr. Wir haben nachgefragt, was der Grund war.