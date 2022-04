Susanne Hallmann und Mario Lancia schauten sich das Spektakel als Anwohner gemütlich im Gartenstuhl an – mit bestem Blick auf die Rennstrecke. „Ich bin damit groß geworden und habe mein erstes Rennen mit zwölf Jahren gesehen“, freute sich Susanne Hallmann. Störend sei die Veranstaltung keineswegs, nur zu viel Staub müsse nicht sein. Hovawart-Labrador-Hündin Lilly lag ruhig neben ihrem Frauchen und ließ sich vom lauten Trouble ebenfalls nicht beeindrucken. Mario Lancia freute sich auf den Tag: „Wenn das Wetter passt, so wie heute, ist das hier eine super Atmosphäre. Man sieht den Unterschied, ob jemand einmal im Jahr an so einem Rennen teilnimmt oder regelmäßig startet.“ Für Ehefrau Susanne Hallmann waren die Venner das Highlight: „Das sind die Bekloppten. Die Venner fahren in einer eigenen Klasse gegeneinander und da überschlägt sich auch mal jemand.“

Obwohl sie nur etwa 100 Meter von der Rennstrecke trennten, machte sie sich um die Sicherheit keine Sorgen: „Das Rennen hier ist fast sicherer, als der Straßenverkehr!“

Das unterstrich auch Wolfgang Korittki, erster Vorsitzender des Veranstalters MCC Lappenstuhl: „Wir haben hier strenge Auflagen, die wir erfüllen müssen. Wir haben drei Furchenreihen, die von Traktoren gezogen wurden. Und wenn ein Fahrzeug ausbricht, bleibt es spätestens in der zweiten Furche hängen.“ Die Fahrer selbst seien mit Überrollbügeln und Sechs-Punkt-Gurten geschützt. Im Fahrerlager konnte man anhand der zahlreichen zerbeulten Boliden auch schnell sehen, dass bei diesem Sport nicht umsonst ein hoher Anspruch an die Sicherheit notwendig ist.

Uwe Terhorst gehörte mit seinen 63 Jahren zwar zu den älteren, aber nicht den ältesten Fahrern: „Ich bin seit 42 Jahren beim Autocross dabei und mache das just for fun.“ Seinen Seat Ibiza mit 1,6 Litern Hubraum und einem Golf-Motor mit 180 PS und 800 Kilogramm Gewicht hatte er aber dennoch gut für das Rennen vorbereitet. Ganz günstig sei sein Hobby natürlich nicht. Ein paar Hundert Euro für die Karosserie und rund 5000 Euro für Umbauten habe der Seat schon gekostet, ein einzelner Spezialreifen kostet knapp 200 Euro. „Das ist Motorsport für den kleinen Mann“, sagte er. Gemeinsam mit Fahrer Carsten Bode reichte es für Terhorst am Ende der drei Läufe für Platz vier in ihrer Rennklasse.

Dass Autocross nicht nur etwas für Männer ist, bewies unter anderem Fahrerin Michaela Hecht mit ihrem 165 PS starken Citroen. Ihren Wagen zierte die Aufschrift „Zicken-Queen“ und auf dem Dach war eine Stahlkrone angebracht. Sie startete in der „Ladyklasse“ und hatte keine Erwartungen an den letzten Lauf nach einer Drittplatzierung im zweiten und einem Ausfall wegen technischer Probleme im ersten Lauf: „Vor drei Jahren war ich hier noch als Zuschauerin und jetzt komme ich wegen der Atmosphäre, dem Team und der Aufregung, das ist schon spannend“, erklärte Hecht ihre Faszination für das Autocross, ehe sie sich für den letzten Lauf startklar machte.

Wenige Minuten später ertönte die Lautsprecherdurchsage für einen Traktor, um ihr Fahrzeug von der Strecke zu ziehen – technische Probleme, Platz fünf in der Gesamtwertung der Damen. „Das Wichtigste beim Autocross: Die Karre muss laufen“, unterstrich Christoph Striedelmeyer, Pressewart des MCC Lappenstuhl. Am Ende des Tages freute er sich über eine gelungene Veranstaltung mit mehr als 50 Fahrern und knapp 1000 Zuschauern, die nach der Pokalvergabe am Abend noch gemeinsam bei einer kleinen Zeltparty den anstrengenden Renntag ausklingen lassen konnten.