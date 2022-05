Unter dem Dach des Zelts des Circus Belly vollführen die Artisten ihre Kunst vom 10. bis 12. Juni in Belm. FOTO: Michael Gründel Verlosung von 10 x 2 Tickets Sondergastspiel des Circus Belly vom 10. bis 12. Juni in Belm Von Thomas Wübker | 27.05.2022, 11:15 Uhr

Mit seinem Programm „Evolution“ gastierte der Circus Belly im Mai in Osnabrück. Aufgrund des großen Erfolgs legt er nun ein Gastspiel in Belm nach. Dort steht das Zirkuszelt vom 10. bis 12. Juni. Wir verlosen Tickets für die Vorstellung am Samstagabend.