Mit einem Großaufgebot suchte die Feuerwehr Belm am Montagabend in dem Waldstück. FOTO: Frewillige Feuwehr Belm Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr So verlief die Suche nach dem vermissten Mann im Wald bei Belm Von Johannes Kleigrewe | 09.03.2022, 05:55 Uhr

Zunächst wurde die Belmer Feuerwehr am Montagabend nur zur Unterstützung als Tragehilfe in das Waldstück zwischen Engterstraße und Power Weg gerufen. Doch schnell wurde klar, dass es sich um keinen Routineeinsatz handelte: Ein 86 Jahre alter Mann wurde im Wald vermisst. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Helfer den Wald. Das war aber nicht der letzte Einsatz für die Belmer Feuerwehrleute an diesem Abend.