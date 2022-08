Die Gemeinde sucht weiterhin Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine. FOTO: imago images/IlluPics (Symbolfoto) up-down up-down Sprachbarriere Hürde in Schule Ukrainische Flüchtlinge stellen Gemeinde Belm vor Herausforderung Von Hendrik Steinkuhl | 24.08.2022, 08:45 Uhr

Der Krieg in der Ukraine gerät in der Wahrnehmung immer weiter in den Hintergrund, für die Kommunen ist er aufgrund der vielen Geflüchteten weiterhin ein großes Thema. Auch in Belm steht man weiterhin vor Herausforderungen – und die zeigen sich gerade zum Beginn des neuen Schuljahres.