Spielen, basteln, sich austauschen: Wenn Johanna Hartelt erzählt, was ihre Aufgaben im „Offenen Kindertreff“ in Belm sind, klingt das erstmal nach Spaß. Doch dahinter steckt viel mehr. Die 21-jährige sozialpädagogische Assistentin sorgt bei der Hausaufgabenhilfe dafür, dass die Kinder den Anschluss nicht verlieren.

Hartelt leitet den Kreativbereich seit August. Montags bis donnerstags betreut sie von 15 Uhr bis 17.30 Uhr die Kinder. An ruhigen Tagen kommen 15, an hektischen Tagen bis zu 70 Kinder in die Räume in der Grundschule Powe – ohne Anmeldung. Fünf bis sieben Mitarbeiter sind dann vor Ort.

Die Räume des „Offenen Kindertreffs" befinden sich in der Grundschule Powe.

Deutsch lernen in der Hausaufgabenhilfe

Es kämen vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien, sagt Leiterin Stephanie Beckers: „Die anderen sind mit Hobbys ausgelastet oder treffen ihre Freunde zu Hause.“ Viele der Grundschulkinder stammten aus Familien mit Migrationshintergrund.

Hartelt nickt. Sie betreut eine der drei Gruppen für Intensiv-Hausaufgabenhilfe, zwei Stunden pro Tag. „Eine Erstklässlerin hat nur Serbisch mit ihren Schwestern gesprochen“, erinnert sich Hartelt: „Im Kindergarten und der Schulklasse hat sie nichts gesagt.“

Doch in der Hausaufgabenhilfe habe das Mädchen Fortschritte gemacht. „Das kleine Setting war gut, um Zahlen und Buchstaben zu lernen“, sagt Hartelt. Das Mädchen habe schon nach wenigen Monaten einzelne deutsche Wörter gesprochen – nicht nur mit Hartelt, sondern auch mit anderen Kindern. „Sie hat enorme Fortschritte gemacht“, sagt Hartelt.

Vorfreude auf die Hausaufgabenhilfe

Die Kinder freuten sich auf die Hausaufgabenbetreuung, obwohl sie deshalb keine Grundschul-AG am Nachmittag belegen können. „Es ist sehr viel wert, dass die Hausaufgabenhilfe so positiv wahrgenommen wird“, sagt Beckers. Die Schulleitung und das Kollegium der Grundschule Powe entscheiden, welche förderbedürftigen Kinder an der Hausaufgabenhilfe teilnehmen können. Die Nachfrage sei so groß, dass sie problemlos weitere Gruppen füllen könnten.

Neben der Hausaufgabenhilfe ist auch gesunde Ernährung ein wichtiges Thema. Snacks und Getränke sind im Kindertreff kostenlos.

Dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind und die Familien darunter leiden, merkt Beckers. Sie leitet den Kindertreff seit einem Jahr. Ihre Vorgängerin habe etwa einmal im Monat Lebensmittel bei der Kindertafel bestellt. Jetzt sei der Bedarf so groß, dass Beckers zweimal im Monat bestellen könnte.

Festanstellung dank Spende möglich

Der „Offene Kindertreff“ ist eine Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde Belm. Neben Beckers hat nur Hartelt eine Festanstellung. Die übrigen acht Mitarbeiter sind Honorarkräfte, auch Hartelt gehörte früher dazu. Ihre Anstellung ermöglichte die Stiftung „Kinderzukunft Belm“ der Heizungs- und Sanitärfirma Stahmeyer mit einem Spendenzuschuss von 5500 Euro. Doch selbst wenn genug Geld da sei, sei es schwierig, Personal zu finden, sagt Beckers: „Wir freuen uns deshalb immer über Praktikanten, auch von der Hochschule Osnabrück.“

Die Unterstützungsangebote in Belm sieht sie insgesamt positiv. Es gebe ein starkes, soziales Netzwerk und viele Hilfsangebote. „Was Hilfe für Familien und Kinder angeht, ist die Gemeinde Belm gut aufgestellt“, sagt Beckers.