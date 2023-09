Polizei sucht Zeugen Serie von Autoaufbrüchen in Belm, Hagen aTW und Dissen Von Julia Gödde-Polley | 25.09.2023, 13:33 Uhr Bei den Aufbrüchen haben die Unbekannten zwei Geldbörsen, eine Umhängetasche und eine Kühlbox gestohlen. In einem Fall flüchteten die Täter ohne Beute. Symbolfoto: imago images/teamwork up-down up-down

Am Wochenende sind in Belm, Hagen aTW und Dissen mehrere Fahrzeuge gewaltsam aufgebrochen worden. In drei von vier Fällen erbeuteten die Täter Wertgegenstände. Die Polizei spricht von einer Serie. Die Ermittler hoffen auf die Unterstützung von Zeugen.