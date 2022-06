Und erstmals waren auch zwei reine Frauenteams am Start. Siegerinnen der Herzen wurden sie allemal – auch wenn am Ende die Freiwillige Feuerwehr Belm den Pokal stemmte. „Wir haben uns gedacht: Wir wollen nicht nur im stillen Kämmerlein aktiv sein, sondern uns auch bei so einer fröhlichen Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentieren. Und wenn wir das Seil nur gemeinsam halten und den Bus keinen Meter vorwärtsbewegen – das Dabeisein als Team ist entscheidend“, stapelte Isolde Kowalinski, Belmer kfd-Vorsitzende, vor dem Start tief. Tatsächlich bekamen die kfd-Frauen den Bus unter dem Jubel der Zuschauer in Schwung. Mit 35,60 Sekunden reichte es schließlich für den 13. Platz – und den Ehrenpreis: einen Präsentkorb mit viel Sekt.