Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf dem Power Weg nahe der „Venner Egge“ in Belm, kurz vor der Gemeindegrenze zu Ostercappeln. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Ostercappeln mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Belm unterwegs. In einer Rechtskurve wurde er zu weit nach links getragen und prallte dort frontal in einen VW Crafter, der in Richtung Ostercappeln unterwegs war.

Der junge Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er kam nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungswagen nach Osnabrück ins Krankenhaus. Der Power Weg war für die Rettungsarbeiten und für die Unfallaufnahme für längere Zeit voll gesperrt.

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber vom Flughafen Münster/Osnabrück auf dem Power Weg gelandet. Der Patient wurde dann aber doch mit dem Rettungswagen transportiert. Die beiden betroffenen Fahrzeuge wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.