Das Schützenfest ging in diesem Jahr nicht ohne Startschwierigkeiten über die Bühne. Zwei Tage vor dem Fest am ersten Augustwochenende teilte der Zeltbauer mit, dass er aufgrund des anhaltenden Regens das große Festzelt nicht aufbauen werde. Der Betreiber der Schießbude und des Kinderkarussells schloss sich an und erteilte ebenfalls sehr kurzfristig eine Absage. Das Schützenfest drohte buchstäblich ins Wasser zu fallen.

Rettung in letzter Minute

Die Schützen gaben nicht auf und konnten ein neuer Zeltbauer ausfindig machen, der den Verein nicht im Regen stehen ließ. Nach vielen Telefonaten und einer Kleinanzeige in einem Online-Portal konnte sogar noch eine Schießbude vom Schausteller Feldmann organisiert werden. Kurz vor Beginn des Festes waren die Helfer mit der Herrichtung des Platzes am Schützenhaus – und auch mit den Nerven – fertig und konnten ihr Schützenfest feiern.

Die erwachsenen Schützen machten den Auftakt und ermittelten in einem spannenden Schießen ihren neuen König. Jared Pachl verteidigte seine Königswürde und wird nun ein weiteres Jahr regieren. Zu seiner Königin machte er Kristien Wiebracht, die Adjutanten sind Martin Paukat und Carmen Paukat. Zum Thron gehören weiterhin die Ehrenpaare Friedhelm Stühlmeyer und Christina Neumann, sowie Thomas Jarecki und Kathrin Flottmann.

Das Kinderkönigschießen fand am zweiten Augustwochenende statt. Feelija Selter hatte hier die Nase vorn und wurde zur Kinderschützenkönigin ernannt. Zu ihrem Hofstaat gehören Prinzessin Jule Pachl, die Adjutanten Linus Pachl und Charlott Kunz sowie die Ehrenpaare Pia Schölzel und Elies Kunz, Lilli Gering und Fabienne Faraci.

Ehrungen für verdiente Schützen

Zu jedem Schützenfest gehören auch Ehrungen für besondere Verdienste. Marion Heuer und Nico Connemann erhielten die Silberne Verdienstnadel des Schützenkreises Osnabrück Land Nord, Lars Düsing, Marlies Wiechmann und Martin Plümer die Goldene Verdienstnadel. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Erhard Vogt geehrt, für 40 Jahre Jochen Striedelmeyer und für 25 Jahre Petra Wieland, Hildegard Rudys, Rainer Rach, Mathilde Hinze und Brigitte Granert.

Die silberne Verdienstnadel des Bundes Osnabrücker Schützen erhielten Friedhelm Stühlmeyer, Nico Heuer, Jens Heuer und Marc Schölzel, die Goldene Nadel bekamen Petra Schölzel, Manfred Wiechmann und Thilo Schölzel.