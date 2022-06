„Ein spannenderes Endspiel kann ich mir kaum vorstellen“, freute sich Udo Sander. Er ist Initiator und Organisator des ersten Gäste-Turniers. 18 Teilnehmer aus Vereinen, Nachbarschaft und Einzelpersonen nicht nur aus Belm waren seiner Einladung gefolgt und kamen in den Genuss eines entspannten Nachmittages auf der Drei-Bahnen-Anlage am Clubheim am Heideweg.