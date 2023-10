Rückblick auf einen langen Einsatztag So lief die Bombenräumung am Sonntag in Belm und Haltern Von Claudia Sarrazin | 02.10.2023, 14:16 Uhr Beeindruckende Grö0e hat der Bombenkrater in Belm-Haltern. Foto: André Havergo up-down up-down

Am Sonntag rückte der niedersächsische Kampfmittelbeseitungsdienst (KBD) in Belm und Haltern an, um drei Blindgänger unschädlich zu machen. Dabei gab es so manche Herausforderung, und am Ende dauerte es knapp 10 Stunden bis die Anwohner wieder nach Hause konnten.