Bevor Bürgermeister Bernhard Wellmann das Fest offiziell eröffnete, spielte das Belmer Musikcorps zur Einstimmung auf. „Mein Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern, mit deren Unterstützung dieses Begegnungsfest erst möglich ist“, betonte Wellmann während seiner Begrüßungsrede. Es sei nicht selbstverständlich, an einem Samstag seine Freizeit zu investieren, um anderen mit „Power in Powe“ eine Freude zu machen. Früher sei diese Veranstaltung ein Fest der Integration gewesen, erklärte der Bürgermeister rückblickend.

In Belm seien Menschen mit 69 verschiedenen Nationalitäten, eigenen Identitäten und Kulturen zu Hause und heute feiere man gemeinsam – dank aller Akteure – ein Fest der Begegnung. Bei gutem Spätsommerwetter genossen viele Belmer Familien die zahlreichen Angebote. Etwas Abseits gingen die Kleinen beim Kinderflohmarkt auf Schnäppchenjagd. Sie feilschten, handelten und kamen am Ende immer zu einem guten Ergebnis. „Ich hab schon ein paar Spielzeuglastwagen verkauft“, freute sich die zehnjährige Andrea. Am Glücksrad standen die Freundinnen Lilly und Anna (beide acht Jahre alt) an. „Das Fest ist schön“, sagte Lilly und Anna meinte: „Am besten gefällt mir die Kletterwand. Die ist echt schwer.“

Nach dem Glücksraddrehen rannten die beiden ausgelassen zum nächsten Stand. „Wir wollen jetzt den Fahrradparcours machen“, riefen sie lachend. Ihre bemalte Hand präsentierte die 13-jährige Angelina stolz. Die habe sie sich am Stand für „gesunde Zähne“ schminken lassen. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Jannik (10) und Alissa (6) genoss sie den Nachmittag. „Die vielen Spiele, das Essen und die Musik finde ich toll. Man kann hier richtig Spaß haben“, sagte sie fröhlich. Und den hatte sie nicht alleine: Ob auf der Hüpfburg, dem Planwagen oder beim Menschenkicker – überall herrschte reges Treiben.

Hendrik Seeger und seine Kinder Timo (8 Jahre) und Line (2) tobten sich ordentlich aus. „Es ist alles sehr nett gemacht“, meinte Seeger und fügte hinzu: „Mein Sohn ist hier mit seinen Freunden unterwegs und hat eine Menge Spaß.“ Zur gleichen Zeit testete der zwölfjährige Florian sein Reaktionsvermögen auf dem Fahrradsimulator. „Ich bin gut“, rief er zufrieden und Jörg Siefker von der Verkehrswacht Osnabrück erklärte: „Wir simulieren am Bildschirm die verschiedenen Gefahrenquellen für Kinder im Straßenverkehr, testen dabei ihr Reaktionsvermögen und machen auf gefährliche Situationen aufmerksam.“

Seinen Ausklang fand das Fest am Abend bei Volksmusik mit Peter Deisling, nachdem über den Tag verteilt die Kinder der Grundschulen Belm und Powe, der Kindertagesstätte St. Josef, des offenen Jugendtreffs, des SVC Belm-Powe, der Tanzgruppe Kristina, des Jugendtreffs Vehrte und noch viele Gruppen und Vereine mehr ihr Können zum Besten gaben.