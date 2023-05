Die Polizei kontrollierte in Belm zahlreiche Motorräder. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Kontrollen auf dem Power Weg Polizei hält in Belm zahlreiche frisierte Motorräder an Von Anke Schneider | 22.05.2023, 15:30 Uhr

Auf dem Power Weg in Belm fanden im vergangenen Jahr innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Osnabrück die mit Abstand die meisten Unfälle mit Krafträdern statt. Am Samstag hat die Polizei eine Kontrolle am Motorrad-Hotspot „Venner Egge“ durchgeführt und musste einige Motorräder stillegen.