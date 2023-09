Gesundheitliche und finanzielle Gründe Zu wenig Kunden: Ryszard Rohde schließt seinen Belmer „Pizza Palais“ Von Laura Nowak | 19.09.2023, 09:10 Uhr Zeit, sich zu verabschieden: Ryszard Rohde schließt seinen Pizza Palais. Foto: Laura Nowak up-down up-down

Seit 19 Jahren ist Ryszard Rohde selbstständig, doch damit ist bald Schluss. Sein „Pizza Palais“ an der Bremer Straße in Belm wird am 31. Dezember 2023 schließen. Der 75-Jährige hat dafür gesundheitliche und finanzielle Gründe.