Ein 76-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall in Belm schwer verletzt. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Missglücktes Überholmanöver Pedelec-Fahrer bei Unfall in Belm schwer verletzt Von Anke Schneider | 26.07.2023, 12:22 Uhr

Im Kreuzungsbereich der Icker Landstraße und der Bremer Straße in Belm hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet, an dem zwei Pedelec-Fahrer beteiligt waren. Einer von ihnen wurde schwer verletzt.