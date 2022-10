Unter anderem durch die Anlage von Gründächern soll das neue Belmer Baugebiet „Nördlich Schlossstraße“ zum ökologischen Vorzeigeprojekt werden. Symbolfoto: imago images/Arcaid Images up-down up-down Ökologisches Vorzeigeprojekt 72 Grundstücke: Neues Belmer Baugebiet „Nördlich Schlossstraße“ kann kommen Von Hendrik Steinkuhl | 08.10.2022, 09:48 Uhr

Das klimagerechte Baugebiet „Nördlich Schlossstraße“ in Belm kann kommen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses brachte die Politik das Vorzeigeprojekt mit 72 Grundstücken auf den Weg. In die allgemeine Zustimmung mischte sich aber auch Kritik.