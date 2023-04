Fahrradstraßen nehmen in der Region Osnabrück immer mehr zu. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Debatte um Mobilität in Belm Mehr Radwege und Fahrradstraßen sollen Gemeinde attraktiver machen Von Marcus Alwes | 19.04.2023, 11:16 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Region diskutiert über Mobilität. Wie wollen wir in Zukunft in unseren Gemeinden leben – mit mehr Raum für Fahrradfahrer, Fußgänger und den ÖPNV? Auch in Belm hat eine lebhafte Debatte eingesetzt. Die Forderung nach einem Radwegekonzept liegt inzwischen auf dem Tisch.