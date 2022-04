Am Morgen hatte es noch geregnet und sah gar nicht gut aus, doch als am Freitagabend um 18 Uhr das Kultursommer-Konzert von Hermann Lammers Meyer und den Emsland Hillbillies begann, war es perfekt: Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad lockten rund 450 Zuhörer zum Marktring. „Wir haben echt Glück gehabt“, freute sich auch Hermann Lammers Meyer. Der Aschendorfer war erst vor Kurzem aus den USA zurückgekehrt, wo ihn Stephen A. Love engagiert hatte. Dieser hatte gemeinsam mit Lammers Meyer in New Jersey Songs für dessen Album aufgenommen. „Alles neue Stücke und zwei Duetts mit ihm – das war spitzenmäßig“, berichtete Lammers Meyer mit strahlenden Augen in einer Konzertpause in Belm. Dort standen an diesem Abend mit ihm nicht nur Marion Möhring (Gesang), Herbert Führs (Schlagzeug), Manuel Garde (Bass), Hans Schleinhege (Gitarre, Gesang) und Wolfgang Litter (Gitarre) von den Emsland Hillbillies auf der Bühne, sondern auch die beiden Gastsänger Matt Walker aus Bremerhaven und Tom Hardy aus Wilhelmshaven.