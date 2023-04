Düngen im Frühjahr ist wichtig für das Wachstum eines schönen Rasens. Foto: Imago Images/Panthermedia up-down up-down Rasen im Frühjahr richtig pflegen Mähen, vertikutieren, säen, düngen: Tipps vom Gartenfachmann aus Belm Von Marcus Alwes | 16.04.2023, 07:46 Uhr | Update am 17.04.2023

Der Frühling ist da, viele Menschen zieht es wieder in den Garten. Sie harken in den Beeten, sie jäten Unkraut, sie bringen ihre Pflanzen in Form und sie mähen. Doch wie geht ein echter Fachmann aus dem Garten- und Landschaftsbau gerade bei der Rasenpflege vor? Einen von ihnen hat unsere Redaktion in Belm-Vehrte getroffen.