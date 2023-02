Obwohl der Kassensturz noch nicht gemacht ist, hat sich für die Fortunen der Umzug nach Belm gelohnt: „Am Finaltag haben wir alle 500 Karten verkauft, und auch davor war die Halle immer gut besucht“, sprach Ebler eine Empfehlung für Belm als Masters-Standort aus. In der kommenden Saison wird der regionale Hallenkönig allerdings zunächst beim SV Ohrbeck in der Halle Hasbergen ausgespielt. „Wir haben unser Recht an die Hüggel-Cup-Veranstalter weitergegeben, denn uns steht im Januar 2014 die Schlosswallhalle noch nicht wieder zur Verfügung“, klärt der Stadtkreisvorsitzende Frank Schmidt auf, warum die Vetter-Cup-Organisatoren als turnusmäßige Masters-Ausrichter 2014 verzichten.

Der Umbau der Schlosswallhalle – bis 2010 Austragungsort der Osnabrücker Hallenfußballmeisterschaft – wird dann noch nicht abgeschlossen sein, und die Alternativen drängen sich nicht unbedingt auf. „Uns fehlt in Osnabrück einfach eine große Halle für mehre Tausend Zuschauer“, beklagt Schmidt.

Keinen Grund zur Klage hatte der Überraschungssieger des Masters 2013. Der Bezirksligist FC Kalkriese feierte den 2:1-Triumph gegen SC Türkgücü in voller Mannschaftsstärke bis zum frühen Morgen. Nach der Partynacht in der Vereinsgaststätte Schwöppe klärte Mittelfeldspieler Yannick Richter über die Gründe der Sensation auf: „Wir sind ein kleiner Verein aus einem kleinen Dorf und haben uns in einen Rausch gespielt.“

