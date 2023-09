Am Sonntag, 1. Oktober Bombenräumung in Belm 2023: Alle Ereignisse im Liveticker Von Maren Best | 26.09.2023, 17:46 Uhr 5500 Menschen in Belm müssen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Es ist bereits die elfte Bombenräumung in neun Jahren: Am Sonntag, 1. Oktober 2023, werden in Belm drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Alle Ereignisse des Tages finden Sie ab 8.30 Uhr in unserem Liveticker.