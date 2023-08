Am Donnerstagvormittag gegen 8.45 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall nach Belm-Haltern an die Jeggener Straße gerufen. Nach Angaben der Polizei war dort eine Autofahrerin mit ihrem Renault Twingo aus Belm kommend in Richtung Jeggen unterwegs gewesen.

Auf der relativ schmalen und mit Rollsplitt versehenen Straße kam ihr auf der Mitte der Fahrbahn ein anderes Fahrzeug entgegen. Die 30-Jährige geriet laut Polizei im Kurvenbereich auf Höhe der Hausnummer 13 mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts. Ihr Auto überschlug sich und landete im Straßengraben, nachdem sie auch noch ein Verkehrszeichen umgefahren hatte.

Das umgefahrene Verkehrszeichen liegt im Graben. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Jeggener Straße war während der Bergung des Autos kurzzeitig nicht befahrbar.

Rettungswagen und Abschleppwagen blockieren die Jeggener Straße. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben, eine genauere Beschreibung liegt leider nicht vor. Wer Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Transporter geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten in Belm unter 05406/898630.