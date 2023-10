Einsatz zieht sich hin Langwierige Bombenräumung in Belm und | 01.10.2023, 19:11 Uhr Von Claudia Sarrazin Hendrik Steinkuhl | 01.10.2023, 19:11 Uhr Ein Polizei-Hubschrauber kontrollierte am Sonntagvormittag das Evakuierungsgebiet. Foto: André Havergo up-down up-down

Die Bombenräumung in der Gemeinde Belm hat alle Beteiligten den ganzen Tag über in Atem gehalten. Zwei der drei Blindgänger waren bis 17.30 Uhr entschärft, die dritte Weltkriegsbombe beschäftigt die Sprengmeister noch bis in die Abendstunden.