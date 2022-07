Die Ausmaße der geplanten Autobahn 33 auf dem Abschnitt Nord zeigen Landwirte aus Icker auf: Ackerflächen am Ortseingang, südlich der Lechtinger Straße, haben sie mit Eggen bearbeitet, sodass die Breite der geplanten Trasse erkennbar wird. Ähnliches hat der Ruller Landwirt Ernst Linnemann im Bereich Barenauer Weg gemacht. Unter der Federführung des Bürgervereins Icker haben die Organisatoren des Hoffestes am Sonntag ein Programm mit einer Kombination aus Information und Unterhaltung aufgestellt. Einige Punkte in der Übersicht: Bootle of Rain (Irish Folk und mehr), Circle Nine (Jugendband des Venner Folk Frühlings), Tanzgruppen des SuS Vehrte sowie die kleine Tanzgarde und die Männertanzgruppe „Deelenjungs“ (beide Blau-Weißen-Garde Rulle). Eine Premiere bieten die „Rhythmics“. Der Kinder- und Jugendchor aus Icker führt den „Stoppt-A-33 Song“ auf. Ein Video findet sich schon im Internet auf der Plattform Youtube . Zum Teil Unterhaltung gehören ferner Hüpfburg, Kinderkarussel, Basteln mit Naturmaterialien und eine Tombola. Außerdem gibt es Infostände, Simulation der zu erwartenden Dammhöhe im Bereich L109.