Jahrelang war der Landkreis der Meinung, die Bedarfsampel auf der Lechtinger Straße müsste für die Sicherheit der Schul- und Kindergartenkinder reichen - nun hat die Verkehrsbehörde eine Tempo-30-Zone angeordnet. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Aber wann kommen die Schilder? Landkreis Osnabrück gibt grünes Licht für Tempo 30 in Belm-Icker Von Hendrik Steinkuhl | 15.12.2022, 06:15 Uhr

Nach jahrelangem Ringen hat die Gemeinde Belm ihr Ziel erreicht: Der Landkreis gewährt eine Tempo-30-Zone vor Grundschule und Kindergarten in Icker. In der Behörde, die die Schilder aufstellen muss, will man der Anordnung aber nicht ohne Weiteres folgen.